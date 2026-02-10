Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:13, 10 февраля 2026Ценности

Водонаева заступилась за обруганную из-за лишнего веса Семенович

Водонаева заступилась за подвергнутую критике из-за лишнего веса Анну Семенович
Екатерина Ештокина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева заступилась за экс-фигуристку и бывшую солистку поп-группы «Блестящие» Анну Семенович, которую обругали в сети из-за фигуры. Пост с комментарием на данную тему опубликован в Telegram-канале Водонаевой.

Телезвезда сочла некрасивым, что один из соотечественников запечатлел Семенович на отдыхе в купальнике. В свою очередь другие каналы распространили данные кадры и подвергли исполнительницу массовой критике из-за лишнего веса.

Насколько же мерзким говном надо быть, чтобы так переходить на личности и в крысу ловить человека «в трусах» на море. Так неприятно, что кто-то из наших соотечественников поиграл в папарацци и запечатлел Анну на отдыхе. Когда человек в купальнике, максимально раздет, уязвим, без концертных костюмов и аутфитов, скрывающих недостатки и подчеркивавших достоинства фигуры. И как же неприятно, что сегодня многие тг-каналы обсасывают Анну Семенович, снятую на отдыхе на пляже и форсят видео

Алена Водонаевателеведущая
Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Она подчеркнула, что Семенович регулярно раскрывает фанатам темы веса и похудения. «Анна не строит из себя фитоняшку и всегда откровенно делится со своей аудиторией темой веса. Рассказывает о способах похудения, о своем пути к телу мечты, о срывах и о многом другом», — защитила ее блогерша.

Ранее Водонаева высказалась об образах телеведущей Виктории Бони фразой «вообще не про стиль». 43-летняя знаменитость заявила, что ей нравится, как одевается 13-летняя дочь Бони Анджелина Смерфит, которая критикует наряды матери.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жилой многоэтажный дом загорелся в центре Москвы

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    «Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

    Привычный напиток оказался защитником зубов от кариеса

    В ЕС предложили дистанцироваться от украинского конфликта

    ВСУ атаковали Крым

    Водонаева заступилась за обруганную из-за лишнего веса Семенович

    Получившую российский паспорт пенсионерку осудили на 15 лет за перевод гривен

    В России захотели отменить обязательную прописку по месту жительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok