Водонаева заступилась за обруганную из-за лишнего веса Семенович

Водонаева заступилась за подвергнутую критике из-за лишнего веса Анну Семенович

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева заступилась за экс-фигуристку и бывшую солистку поп-группы «Блестящие» Анну Семенович, которую обругали в сети из-за фигуры. Пост с комментарием на данную тему опубликован в Telegram-канале Водонаевой.

Телезвезда сочла некрасивым, что один из соотечественников запечатлел Семенович на отдыхе в купальнике. В свою очередь другие каналы распространили данные кадры и подвергли исполнительницу массовой критике из-за лишнего веса.

Насколько же мерзким говном надо быть, чтобы так переходить на личности и в крысу ловить человека «в трусах» на море. Так неприятно, что кто-то из наших соотечественников поиграл в папарацци и запечатлел Анну на отдыхе. Когда человек в купальнике, максимально раздет, уязвим, без концертных костюмов и аутфитов, скрывающих недостатки и подчеркивавших достоинства фигуры. И как же неприятно, что сегодня многие тг-каналы обсасывают Анну Семенович, снятую на отдыхе на пляже и форсят видео Алена Водонаева телеведущая

Она подчеркнула, что Семенович регулярно раскрывает фанатам темы веса и похудения. «Анна не строит из себя фитоняшку и всегда откровенно делится со своей аудиторией темой веса. Рассказывает о способах похудения, о своем пути к телу мечты, о срывах и о многом другом», — защитила ее блогерша.

