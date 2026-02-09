Реклама

Водонаева высказалась об образах Бони фразой «вообще не про стиль»

Ведущая Алена Водонаева назвала нестильной коллегу Викторию Боню
Алена Водонаева

Алена Водонаева. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогерша Алена Водонаева высказалась об образах коллеги Виктории Бони фразой «вообще не про стиль». Интервью с ней появилось на YouTube-канале «Модный подкаст».

43-летняя знаменитость заявила, что ей нравится, как одевается 13-летняя дочь Бони Анджелина Смерфит, которая критикует наряды матери. При этом она вслед за девочкой назвала Боню немодной.

«Она стебет Вику: "Мам, ты нестильная, ты не про стиль". А мне так хочется сказать: "Анджелина, это правда, Вика вообще не про стиль. У нее все дорого, богато, классно, но это вообще не про стиль"», — отметила Водонаева.

При этом гостья шоу указала, что 20 лет они враждовали с Боней, но три-четыре года назад помирились и стали подругами. «Я ее очень люблю, уважаю, с огромной нежностью отношусь к ней, но мы были врагами», — объяснила она.

В январе Виктория Боня ответила на обвинения в увеличении ягодиц словами «это генетика, смиритесь».

