Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:39, 20 января 2026Ценности

Виктория Боня ответила на обвинения в увеличении ягодиц словами «это генетика, смиритесь»

Блогерша Виктория Боня опровергла слухи о пластике ягодиц
Екатерина Ештокина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня ответила на обвинения в увеличении ягодиц словами «это генетика, смиритесь». Она ответила подписчице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость разместила снимки, на которых предстала в облегающем коротком платье. «Обсудим мой целлюлит?» — написала она под постом, делая отсылку к многочисленным обсуждениям хейтеров, которые критиковали ее фигуру.

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Одна из подписчиц предположила, что Боня якобы увеличила ягодицы посредством операции. «Размер моих ягодичных мышц зависит только от нагрузок. Это генетика моей семьи. У нас у всех очень хорошо развиты ягодицы. Смиритесь с этим», — опровергла телеведущая слухи в ответ на высказывание комментатора.

В январе 2024 года Боня показала лицо без макияжа после жалоб на пластику. Звезда снялась ненакрашенной в автомобиле в Майами-Бич, США, позируя в белой футболке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В Дании опровергли слова Трампа об угрозе России и Китая для Гренландии

    Гонорары Лепса упали на миллионы рублей из-за невостребованности

    Синоптик опроверг приход 30-градусных морозов в конце недели

    Раненый пленный ВСУ поблагодарил российских солдат за спасение

    Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

    Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

    Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok