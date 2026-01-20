Блогерша Виктория Боня опровергла слухи о пластике ягодиц

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня ответила на обвинения в увеличении ягодиц словами «это генетика, смиритесь». Она ответила подписчице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость разместила снимки, на которых предстала в облегающем коротком платье. «Обсудим мой целлюлит?» — написала она под постом, делая отсылку к многочисленным обсуждениям хейтеров, которые критиковали ее фигуру.

Одна из подписчиц предположила, что Боня якобы увеличила ягодицы посредством операции. «Размер моих ягодичных мышц зависит только от нагрузок. Это генетика моей семьи. У нас у всех очень хорошо развиты ягодицы. Смиритесь с этим», — опровергла телеведущая слухи в ответ на высказывание комментатора.

В январе 2024 года Боня показала лицо без макияжа после жалоб на пластику. Звезда снялась ненакрашенной в автомобиле в Майами-Бич, США, позируя в белой футболке.