Площадь пожара на нефтебазе в атакованном ВСУ регионе России выросла в 25 раз

Площадь пожара на краснодарской нефтебазе составила 3,8 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края составила 3,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил региональный оперштаб в Telegram.

Возгорание началось утром 12 марта из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). В тушении принимают участие 257 человек, 69 единиц техники и пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. Таким образом, за несколько часов она выросла в 25 раз.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 12 марта средства противовоздушной обороны сбили над регионами 80 беспилотников ВСУ. 30 из них уничтожили над территорией Краснодарского края.

В ведомстве также заявили, что Киев вновь предпринял попытку атаки на компрессорную станцию «Русская» в Анапском районе, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». За три часа военные обезвредили 10 дронов. Повреждений на объекте не зафиксировали.

