09:31, 12 марта 2026Силовые структуры

Подсыпавший яд в святую воду отравитель из Балашихи прочитал 120 книг в СИЗО

Mash: Балашихинский отравитель спит в СИЗО до 10 утра и читает по 7 книг в месяц
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Житель Балашихи Артем Миссюра, которого обвиняют в отравлении родственников и друзей, прочитал около 120 книг за время нахождения под стражей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на прочтение такого количества произведений у арестанта ушло 17 месяцев. Больше всего ему пришлись по душе работы Федора Достоевского, Эриха Марии Ремарка, Оскара Уайлда, Пауло Коэльо и Оливера Сакса, а также религиозная литература.

В СИЗО Миссюра находится в четырехместной камере. Вместе с соседями он предпочитает спать до 10 утра, а уже после заниматься другими делами: завтраком, гигиеной, молитвой, готовкой и прогулкой. Свободное время балашихинец занимает спортом и чтением книг. На здоровье сильно не жалуется, напоминает только про кисту в копчике и последствия детской полинейропатии.

С родными арестант держит одностороннюю связь. Он шлет электронные письма родителям, поздравляет их с праздниками и просит прощения. В последнем письме Миссюра поздравил маму с 8 Марта, но та не отвечает ему — муж запретил ей общаться с сыном и приезжать к нему в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Артем Миссюра хотел бы заняться паломничеством.

