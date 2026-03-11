Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:00, 11 марта 2026Силовые структуры

Подсыпавший яд в святую воду отравитель из Подмосковья рассказал о своем желании

Серийный отравитель из Балашихи Миссюра хотел бы заняться паломничеством
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Подсыпавший яд в святую воду и отравивший бабушку и друга в подмосковной Балашихе 25-летний Артем Миссюра хотел бы заняться паломничеством. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Фигурант рассуждал о возможном освобождении и сказал, что хочет посетить места захоронения своих жертв, а также наладить отношения с родителями. «У меня есть желание ездить паломником по святым и благодатным местам», — сказал он. Кроме того, Миссюра подчеркнул, что его самое главное желание — делать добро и приносить людям пользу.

Ранее стало известно, что обвиняемый в отравлении родственников и друзей Миссюра извинился перед ними. Свою вину молодой человек признал.

Жертвами серийного отравителя стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. По словам обвиняемого, он поначалу хотел поквитаться лишь с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление». Кроме того Миссюра отметил, что поддерживал близкие отношения с сестрой, которую тоже пытался отравить.

По данным следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля.

Его задержали в июле 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали атаку ВСУ на самую мощную в мире российскую газовую станцию

    ЦБ повысил курс доллара

    Найдено объяснение боли в животе перед важными мероприятиями

    Артемий Лебедев рассказал о трехчасовом допросе в Ираке

    Названо неожиданное и долговременное последствие взрывов в Иране

    Жительница Брянска заявила о невозможности попасть в укрытия во время ракетного удара ВСУ

    41-летняя звезда Comedy Woman показала 25-летнего возлюбленного

    Раскрыты сроки продолжения ударов по Ирану

    Названо условия скачка цен на нефть до 200 долларов

    Министр спорта РФ оценил выступление россиян на Паралимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok