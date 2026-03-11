Подсыпавший яд в святую воду отравитель из Подмосковья рассказал о своем желании

Серийный отравитель из Балашихи Миссюра хотел бы заняться паломничеством

Подсыпавший яд в святую воду и отравивший бабушку и друга в подмосковной Балашихе 25-летний Артем Миссюра хотел бы заняться паломничеством. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Фигурант рассуждал о возможном освобождении и сказал, что хочет посетить места захоронения своих жертв, а также наладить отношения с родителями. «У меня есть желание ездить паломником по святым и благодатным местам», — сказал он. Кроме того, Миссюра подчеркнул, что его самое главное желание — делать добро и приносить людям пользу.

Ранее стало известно, что обвиняемый в отравлении родственников и друзей Миссюра извинился перед ними. Свою вину молодой человек признал.

Жертвами серийного отравителя стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили. По словам обвиняемого, он поначалу хотел поквитаться лишь с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление». Кроме того Миссюра отметил, что поддерживал близкие отношения с сестрой, которую тоже пытался отравить.

По данным следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля.

Его задержали в июле 2024 года.