16:46, 14 января 2026Силовые структуры

Подсыпавший яд в святую воду отравитель из Балашихи помолился

Обвиняемый в отравлении 9 человек Миссюра из Балашихи извинился в суде
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Московском областном суде 25-летний житель Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, извинился перед ними. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Жертвами серийного отравителя стали девять человек, двое из которых — бабушка и друг — не выжили после яда. Миссюра полностью признал свою вину и заявил, что «приносит свои глубочайшие, искренние извинения всем людям, которые физически или душевно пострадали» от его действий. Особенно он раскаивается перед теми, кто «потерял родного, близкого человека». «Молюсь и надеюсь, что когда-нибудь их душевные раны смогут зажить», — сказал подсудимый. По его словам, он поначалу хотел поквитаться лишь с отчимом, который оказывал на него «большое психологическое давление». При этом Миссюра отметил, что поддерживал близкие отношения с сестрой, которую тоже пытался отравить. Он отверг версию следствия, что мотивом преступлений было желание завладеть недвижимостью потерпевших.

По данным следствия, отравитель подсыпал сильнодействующие химические вещества в святую воду, куличи и каши, которые потом употребляли родители, сестра, дядя, его подруга и два приятеля.

Бывший товарищ рассказал, что Миссюра экспериментировал над своей девушкой для определения способа расправы с лучшим другом. В результате пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с отравлением. Ее симптомы были схожи с теми, которые наблюдались у отравившегося друга.

Балашихинский отравитель был задержан 19 июля 2024 года. На допросе он полностью сознался.

