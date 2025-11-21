Силовые структуры
13:34, 21 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыт выбор способа расправы над родственниками отравителем из Подмосковья

Балашихинский отравитель тестировал способ убийства на своей девушке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, тестировал способ расправы на своей девушке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, свидетель заявил, что Миссюра экспериментировал над своей девушкой для определения способа расправы с лучшим другом. В результате пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с отравлением. Об этом рассказал бывший товарищ отравителя, у которого он жил несколько дней после случившегося. Симптомы девушки были схожи с теми, которые наблюдались у отравившегося друга Миссюры.

Балашихинского отравителя задержали 19 июля 2024 года. Ему вменили расправу над двумя людьми — бабушкой и другом детства, а также покушение на семь человек: родителей, сестру, девушку и друзей. Сообщалось, что Миссюра подсыпал им яд в святую воду, кашу и куличи.

Ранее сообщалось, что отравитель родственников из Подмосковья использовал соль.

