Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:04, 5 ноября 2025Силовые структуры

Отравитель родственников из Подмосковья использовал соль

Балашихинский отравитель пытался убить будущую тещу с помощью соли
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: 9dream studio / Shutterstock / Fotodom

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, пытался лишить жизни мать своей невесты с помощью соли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, молодой человек подарил будущей теще рулет, кулич и соль, однако та вспомнила, что бабушка Миссюры говорила о странном привкусе соли. К тому же женщина посчитала подарок плохой приметой и не стала его пробовать. Выяснилось, что в соли было лекарство для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Балашихинского отравителя задержали 19 июля 2024 года. Ему вменили расправу над двумя людьми — бабушкой и другом детства, а также покушение на семь человек: родителей, сестру, девушку и друзей. Сообщалось, что Миссюра подсыпал им яд в святую воду, кашу и куличи.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Руководство UFC обратилось в ФБР из-за подозрительного поединка

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

    Названы три главные угрозы для мировой экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости