Россиянин травил родных принесенными продуктами

Балашихинский отравитель Миссюра подсыпал родным яд в святую воду, кашу и кулич

Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в отравлении родственников и друзей, маскировал яд под продукты питания. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на корреспондента из зала суда.

По словам дяди фигуранта, родственник неоднократно приносил к нему домой еду и напитки. Опасную жидкость он разливал в бутылки без этикеток, выдавая ее за воду из святого источника — от такой воды на раковине появлялись пятна как от кислотных ожогов. Миссюра также угощал родных и друзей кашей с грибами, тортом, рулетом и пасхальным куличом.

После таких гостинцев дядю парализовало на 12 часов. У его матери же посинели губы.

Балашихинского отравителя задержали 19 июля 2024 года. Ему вменили расправу над двумя людьми — бабушкой и другом детства, а также покушение на расправу в отношении семи человек. Среди пострадавших от его рук — родители, сестра, девушка и два друга.

Дело в отношении Миссюры рассматривает Московский областной суд.