12:34, 12 марта 2026Бывший СССР

Пушилин назвал стратегические последствия взятия Доброполья

Пушилин: Взятие Доброполья в ДНР стратегически ударит по логистике ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Взятие Доброполья на территории Донецкой народной республики (ДНР) ударит по логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Населенный пункт очень давно используется вооруженными формированиями Украины как некая логистическая составляющая. И, конечно, это будет по противнику очень серьезным ударом», — рассказал чиновник.

По его словам, в скором времени будет стоять вопрос о взятии населенного пункта, поскольку подразделения российских войск двигаются в его направлении.

Ранее Пушилин заявил, что российские войска могут взять в охват Славянск и Красный Лиман. Так он отреагировал на взятие населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновая силами группировки войск «Запад» армии России.

