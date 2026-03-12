В Китае заявили о панике Европы из-за слов Путина

Sohu: Заявление Путина о прекращении поставок газа посеяло панику в Евросоюзе

Заявление российского президента Владимира Путина о прекращении поставок газа в Европейский союз (ЕС) посеяло панику в странах — членах содружества. Об этом пишет китайская газета Sohu.

По данным издания, российский политик дал понять европейским лидерам, что России необязательно ждать 2027 года, чтобы прекратить поставки природного газа в ЕС. Автор статьи считает, что Евросоюз осознал: все идет не по его плану.

«Одно предложение Владимира Путина заставило Запад коллективно запаниковать» — отметил журналист.

4 марта Путин подчеркнул, что поручит правительству проработать вопрос экспорта российского газа на более перспективные площадки.