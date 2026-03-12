Раскрыто хищение миллиардов рублей при строительстве центра гимнастики в российском городе

В Сочи МВД раскрыло хищение более ₽8 млрд при строительстве центра гимнастики

В Сочи МВД раскрыло хищение более восьми миллиардов рублей при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса «Центра художественной гимнастики». Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По делу проходит 13 человек. Они обвиняются в хищении и дальнейшей легализации денежных средств в особо крупном размере. Среди подозреваемых — экс-член совета директоров ПАО «Газпром», заместитель гендиректора «Газпром межрегионгаз» и другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций. Несколько фигурантов объявлены в международный розыск, а в отношении предполагаемого организатора преступления заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранителей, с 2016 по май 2019 года фигуранты создавали видимость выполнения работ на объекте «Центр художественной гимнастики».

Как отмечает Волк, на самом деле выделенные ООО «Газпром инвестгазификация» более восьми миллиардов рублей были похищены, а криминальные доходы на сумму 1,5 миллиарда рублей были легализованы.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге суд заочно арестовал гражданина США Игоря Райхельсона по делу о миллиардном хищении у крупнейшего в мире производителя титана «Корпорации "ВСМПО-Ависма"».