В хищении миллиардов у крупнейшего в мире производителя титана нашли след американца

В Екатеринбурге суд заочно арестовал Райхельсона по делу «ВСМПО-Ависма»

В Екатеринбурге суд заочно арестовал гражданина США Игоря Райхельсона по делу о миллиардном хищении у крупнейшего в мире производителя титана «Корпорации "ВСМПО-Ависма"». Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России. Мужчина объявлен в международный розыск. Он проходит обвиняемым по статье 159 УК РФ.

По версии следствия, американский бизнесмен и музыкант злоупотребил полномочиями руководства корпорации, чем причинил ущерб предприятию на сумму более 5,1 миллиарда рублей.

Фигурантами этого дела также являются бывшие гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин и руководитель «НПО "ВторПромРесурсы"» Евгений Лысенко.