Россиян предупредили о штрафе за выброс мусора в урну

Shot: За выброс мусора в урну у подъезда грозит штраф до 15 тысяч рублей

За выброс мусора в урны у подъездов россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом предупредили юристы, опрошенные Telegram-каналом Shot.

Речь идет о выбросе большого количества отходов в урны вместо баков. Такие действия могут посчитать нарушением санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, штраф составит от 500 до 1000 рублей. При этом сумма окажется больше, если был выброшен пожароопасный мусор, в том числе бумага, пластик или строительные отходы. В таком случае нарушителю придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей.

По данным канала, на переполненные урны часто жалуются владельцы кофеен и других заведений. По их словам, граждане часто выкидывают бытовые отходы рядом с их дверьми.

Ранее жителей многоквартирных домов предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за оставленный на лестничной клетке пакет с мусором.