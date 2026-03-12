Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 12 марта 2026Экономика

Россиян предупредили о штрафе за выброс мусора в урну

Shot: За выброс мусора в урну у подъезда грозит штраф до 15 тысяч рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

За выброс мусора в урны у подъездов россиянам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Об этом предупредили юристы, опрошенные Telegram-каналом Shot.

Речь идет о выбросе большого количества отходов в урны вместо баков. Такие действия могут посчитать нарушением санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, штраф составит от 500 до 1000 рублей. При этом сумма окажется больше, если был выброшен пожароопасный мусор, в том числе бумага, пластик или строительные отходы. В таком случае нарушителю придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей.

По данным канала, на переполненные урны часто жалуются владельцы кофеен и других заведений. По их словам, граждане часто выкидывают бытовые отходы рядом с их дверьми.

Ранее жителей многоквартирных домов предупредили о штрафе до 15 тысяч рублей за оставленный на лестничной клетке пакет с мусором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok