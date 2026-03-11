Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:02, 11 марта 2026Россия

Россиянам сообщили о штрафах до 15 тысяч рублей за мусор в доме

РИА Новости: Пакет с мусором у двери может обернуться штрафом в 15 тысяч рублей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Как подчеркнул эксперт, придомовая территория, точно также как и лестничные клетки с подъездами, являются общим имуществом. Есть вероятность привлечения жильцов к ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. В этом случае штраф составляет от 500 до 1000 рублей, добавил Моисеев.

В случае, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее финансист Ольга Леонова предупредила о штрафе до 20 тысяч рублей за запах из квартиры. Если запах появился из-за животного, его могут изъять, рассказала специалист.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Надеемся, агрессор получил послание». Иран заявил о повреждении американского авианосца

    Любитель вишни годами прятался в туалете по неожиданной причине

    Россиянка описала жизнь женщин в Ираке фразой «главной целью считается брак»

    Смолов рассказал о сложностях поиска съемного жилья в Краснодаре

    Названы самые популярные недорогие смартфоны

    Приток иностранных профессионалов в Россию вырос

    Сорвавшая листовки на улице россиянка села на 17 лет

    Объявлено о разрушениях после массированной атаки ВСУ на Севастополь

    Десятки беспилотников ударили по южному российскому региону

    Зеленский сделал прогноз о конфликте на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok