Россиянам сообщили о штрафах до 15 тысяч рублей за мусор в доме

Жителям многоквартирных домов может грозить штраф до 15 тысяч рублей за оставленный возле двери пакет с мусором. Об этом в беседе с журналистами РИА Новости рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

Как подчеркнул эксперт, придомовая территория, точно также как и лестничные клетки с подъездами, являются общим имуществом. Есть вероятность привлечения жильцов к ответственности по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений. В этом случае штраф составляет от 500 до 1000 рублей, добавил Моисеев.

В случае, если мусор считается пожароопасным, штраф может составлять от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее финансист Ольга Леонова предупредила о штрафе до 20 тысяч рублей за запах из квартиры. Если запах появился из-за животного, его могут изъять, рассказала специалист.