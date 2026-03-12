Россиянам раскрыли распространенную ошибку при употреблении яблок

Врач Ивашков призвал употреблять яблоки с косточками для укрепления иммунитета

Онколог Владимир Ивашков заявил, что многие люди при употреблении яблок совершают распространенную ошибку. Ее он раскрыл россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Ивашкова, яблоки необходимо есть вместе с сердцевиной и косточками, которые обычно выбрасываются. «Исследования показывают: в сердцевине и семенах сосредоточено до 100 миллионов полезных бактерий — в 10 раз больше, чем в мякоти. Это живые пробиотики, которые поддерживают микробиом кишечника, укрепляют иммунитет и снижают воспаление в организме», — пояснил доктор.

При этом он призвал не употреблять яблоки вместе с косточками людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта, и не давать их детям до трех лет. Кроме того, врач опроверг популярный миф о том, что семена представляют опасность для здоровья. «Косточки яблок содержат амигдалин — вещество, которое в кишечнике превращается в цианид. Звучит страшно, но цифры успокоят: чтобы получить токсичную дозу, взрослому человеку нужно разжевать около 200 косточек за раз. В одном яблоке их пять-восемь», — написал Ивашков.

