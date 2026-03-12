Россияне стали активнее гасить кредиты досрочно

ОКБ: Объем досрочных погашений кредитов вырос на 35 % в октябре-декабре

В конце прошлого года россияне стали активнее гасить досрочно взятые в условиях высоких процентных ставок кредиты. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В октябре-декабре суммарный объем досрочных погашений займов на внутреннем рынке увеличился на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, уточнили аналитики. За четвертый квартал россияне успели потратить на эти цели свыше триллиона рублей, пояснили эксперты.

Почти половина (500 миллиардов рублей) вышеуказанной суммы пришлась на досрочное погашение кредитов наличными, добавили в профильном бюро. Еще 362 миллиарда граждане потратили на закрытие ипотеки, а 156 миллиардов — на погашение автозаймов, констатировали в ОКБ.

В начале этого года динамика осталась положительной. В январе объем досрочных погашений кредитов сократился до 276 миллиардов рублей, но в годовом выражении прирост составил порядка 25 процентов. Свыше половины этой суммы пришлась на полное закрытие долговых обязательств, а оставшаяся часть — на частичное уменьшение ежемесячных платежей.

Несмотря на заметное снижение ключевой ставки, рыночные условия по кредитам в России продолжают оставаться заградительными для значительной части населения. В сложившихся реалиях, отмечают эксперты, гражданам стоит воздержаться от оформления новых займов. Ставки по займам на внутреннем рынке еще долго будут очень высокими, резюмировали в ВТБ.