Россиянка обвинила поликлинику в распространении персональных данных

Жительница Петербурга обвинила поликлинику в распространении персональных данных

Жительница Санкт-Петербурга обвинила поликлинику №60 Пушкинского района в распространении персональных данных. Об этом сообщает 78.ru.

Россиянка рассказала, что когда пришла на прием к врачу, то получила в регистратуре амбулаторный талон, на обратной стороне которого были напечатаны чужое имя, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные, номера СНИЛС, телефона и медкарты.

Пациентка обратилась в Роскомнадзор. По ее словам, несмотря на то что сотрудники поликлиники попытались зачеркнуть эти данные ручкой, информация осталась полностью читаемой.

По данным издания, ведомство провело служебную проверку, в результате чего дело дошло до суда. Сообщается, что в отношении поликлиники зарегистрировано дело об административном правонарушении.

