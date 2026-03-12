Реклама

Россиянка обвинила поликлинику в распространении персональных данных

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга обвинила поликлинику №60 Пушкинского района в распространении персональных данных. Об этом сообщает 78.ru.

Россиянка рассказала, что когда пришла на прием к врачу, то получила в регистратуре амбулаторный талон, на обратной стороне которого были напечатаны чужое имя, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные, номера СНИЛС, телефона и медкарты.

Пациентка обратилась в Роскомнадзор. По ее словам, несмотря на то что сотрудники поликлиники попытались зачеркнуть эти данные ручкой, информация осталась полностью читаемой.

По данным издания, ведомство провело служебную проверку, в результате чего дело дошло до суда. Сообщается, что в отношении поликлиники зарегистрировано дело об административном правонарушении.

Ранее другая жительница Петербурга заявила, что ей пришлось 17 часов ждать экстренного проведения кесарева сечения, в результате чего ее новорожденная дочь оказалась в реанимации.

