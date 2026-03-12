Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:46, 12 марта 2026Силовые структуры

Россиянку нашли в выгребной яме ее дома

В ЛНР суд арестовал мужчину за убийство матери
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Луганской народной республике (ЛНР) суд арестовал жителя города Свердловска за жестокую расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине уже предъявили обвинение. Ранее он был судим за расправу.

В августе 2025 года дочь пожилой женщины нашла ее в выгребной яме, засыпанной строительным мусором. Из дома тогда пропали драгоценности, банковская карта и деньги, которые пенсионерка получила как компенсацию за гибель старшего сына — участника СВО.

Под подозрение попал сын женщины, однако он сумел скрыться. Долгое время злоумышленник проживал в землянках и заброшенных домах на территории ЛНР. Его удалось задержать лишь в феврале, тогда он дал признательные показания.

Ранее следователи установили личность девушки, чье тело нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге.

Обсудить
Последние новости

Суд огласил судьбу пособников напавших на «Крокус Сити Холл» террористов

Иран захотел применить аналог «российского кошмара ВМС США». Что известно о высокоскоростных торпедах?

В России ответили на слова Зеленского о дружбе с Путиным

Пособникам совершивших теракт в «Крокусе» вынесли приговор

Пожилой рыбак поймал огромного окуня и побил 44-летний рекорд

Дилеры сообщили о прекращении поставок популярного кроссовера Geely

Мамиашвили отреагировал на акцию протеста украинца на церемонии награждения россиянина

Россиянку нашли в выгребной яме ее дома

США «продырявили» ядерный объект под Тегераном

Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
© 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok