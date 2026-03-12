Россиянку нашли в выгребной яме ее дома

В ЛНР суд арестовал мужчину за убийство матери

В Луганской народной республике (ЛНР) суд арестовал жителя города Свердловска за жестокую расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине уже предъявили обвинение. Ранее он был судим за расправу.

В августе 2025 года дочь пожилой женщины нашла ее в выгребной яме, засыпанной строительным мусором. Из дома тогда пропали драгоценности, банковская карта и деньги, которые пенсионерка получила как компенсацию за гибель старшего сына — участника СВО.

Под подозрение попал сын женщины, однако он сумел скрыться. Долгое время злоумышленник проживал в землянках и заброшенных домах на территории ЛНР. Его удалось задержать лишь в феврале, тогда он дал признательные показания.

