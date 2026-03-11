Появились подробности о девичьем теле у озера в российском городе

СК: 17-летняя девушка, чье тело нашли на берегу в Петербурге, пропала в декабре

Следователи установили личность девушки, чье тело нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Это пропавшая местная жительница 2008 года рождения, которая в декабре 2025 года ушла из дома и не вернулась. В настоящее время выясняются обстоятельства ее смерти. На теле никаких повреждений не обнаружено.

10 марта девичье тело было обнаружено на берегу озера.

