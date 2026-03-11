Реклама

14:29, 11 марта 2026

Появились подробности о девичьем теле у озера в российском городе

СК: 17-летняя девушка, чье тело нашли на берегу в Петербурге, пропала в декабре
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи установили личность девушки, чье тело нашли на берегу Лахтинского Разлива в Петербурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Это пропавшая местная жительница 2008 года рождения, которая в декабре 2025 года ушла из дома и не вернулась. В настоящее время выясняются обстоятельства ее смерти. На теле никаких повреждений не обнаружено.

10 марта девичье тело было обнаружено на берегу озера.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело после обнаружения 69-летнего пациента Адыгейской республиканской больницы в шахте лифта медучреждения.

