Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:50, 12 марта 2026Ценности

Российская блогерша Лиза Барашик стала гостьей показа в Париже

Российская блогерша Лиза Барашик стала гостьей показа Miu Miu в Париже
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @barrashik

Популярная российская блогерша Елизавета Гритченко, более известная как Лиза Барашик, стала гостьей показа бренда Miu Miu на Неделе моды в Париже. Подробностями она поделилась в личном Telegram-канале.

Инфлюэнсер, которая является давней поклонницей иностранной марки, показала приглашение на дефиле, а также раскрыла детали модного шоу. По словам девушки, в день показа у нее украли сумку с деньгами и документами, но инцидент не испортил ее впечатления от посещения показа.

Материалы по теме:
На голое тело Кто и как наживается на раздетых женщинах
На голое телоКто и как наживается на раздетых женщинах
5 марта 2018
«У нее красиво расставлены ноги» Звезды снимаются в интимных позах ради скандалов. Бренды делают на этом миллионы
«У нее красиво расставлены ноги»Звезды снимаются в интимных позах ради скандалов. Бренды делают на этом миллионы
19 января 2019

«Меня всю трясет от эмоций, сейчас приду в себя и все покажу вам. Я реально была на показе Miu Miu», — написала Барашик в блоге.

Ранее Лиза Барашик объявила о расставании супругом, блогером Сашей Теслондом. Пара состояла в отношениях семь лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали исполнителей удара по нефтебазе на юге России

    Кремль отреагировал на новую атаку на компрессорную станцию «Турецкого потока» в России

    Раскрыт неожиданный внешний фактор ухудшения памяти

    В российском регионе суд поставил точку в деле о мошенничестве на 367 миллионов рублей

    Появились свежие данные о пострадавших при ракетной атаке ВСУ на столицу региона России

    Единственный призер Олимпиады от России раскрыл отношение иностранцев к нему

    В России объяснили решение воздержаться от голосования в ООН по теме конфликта в Иране

    В работе Telegram по всему миру произошел масштабный сбой

    В Кремле высказались о контактах Дмитриева с США

    Женщина сбросила 44 килограмма и поделилась шестью секретами похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok