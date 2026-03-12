Российская блогерша Лиза Барашик стала гостьей показа в Париже

Российская блогерша Лиза Барашик стала гостьей показа Miu Miu в Париже

Популярная российская блогерша Елизавета Гритченко, более известная как Лиза Барашик, стала гостьей показа бренда Miu Miu на Неделе моды в Париже. Подробностями она поделилась в личном Telegram-канале.

Инфлюэнсер, которая является давней поклонницей иностранной марки, показала приглашение на дефиле, а также раскрыла детали модного шоу. По словам девушки, в день показа у нее украли сумку с деньгами и документами, но инцидент не испортил ее впечатления от посещения показа.

«Меня всю трясет от эмоций, сейчас приду в себя и все покажу вам. Я реально была на показе Miu Miu», — написала Барашик в блоге.

Ранее Лиза Барашик объявила о расставании супругом, блогером Сашей Теслондом. Пара состояла в отношениях семь лет.

