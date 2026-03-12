Реклама

10:53, 12 марта 2026Россия

Российский боец СВО одним жестом убедил троих украинских солдат сдаться

МО РФ: Российский боец с помощью гранаты убедил троих украинских солдат сдаться
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Стрелок группировки «Днепр» с позывным Мороз одним жестом убедил троих украинских солдат сдаться. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны России.

При выполнении боевого задания российские разведывательные беспилотники обнаружили в соседнем районе группу противника. После огневого воздействия стрелку Морозу было поручено провести разведку и зачистку полуразрушенного подвала, внутри которого находились трое украинских бойцов. Убедить их сдаться удалось с помощью гранаты.

«Сначала они не хотели нас понимать, что-то кричали. Потом двое вышли сразу, третий долго отказывался покидать укрытие. После чего я показал ему гранату и дал понять, что мы долго ждать не будем. Тогда он сразу нас понял и вышел. Переводчик не пригодился, граната — она и для бандеровцев остается гранатой», – рассказал Мороз.

Ранее сообщалось, что боец «Ахмата» с позывным Бэха пережил взрыв гранаты в подвале в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С ним находились еще трое сослуживцев, никто из них не получил серьезных ранений.

