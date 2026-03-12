Реклама

14:43, 12 марта 2026Интернет и СМИ

Фейковый сбор от имени мэра Ялты для застрявших в ОАЭ россиян появился в Сети

Мэр Ялты Павленко опровергла сообщение о сборе для застрявших в ОАЭ россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Johannes P. Christo / Reuters

Канал в Telegram «Янина ПаVленко | Ялта» заявил о сборе застрявших в ОАЭ россиян. Однако это сообщение оказалось фейком.

В сообщении канала от имени мэра Ялты Янины Павленко жителей Крыма призывали помочь россиянам, которые оказались в ОАЭ на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«В связи с последними событиями наши соотечественники стали заложниками обстоятельств, находятся под обстрелами без света и питьевой воды. Нам, крымчанам, это до боли знакомо. Но мы своих не бросаем! Держитесь, родные. Мы рядом!» — говорилось в публикации.

Telegram-канал, в котором было размещено сообщение, был создан 9 марта. У него порядка 15 тысяч подписчиков, однако у большинства сообщений, кроме поста о сборе, менее 100 просмотров, что указывает на накрутку подписчиков. Также стоит отметить провокационный характер публикации — с помощью ИИ создан образ «нуждающихся россиян», которым явно не нужна помощь.

Кроме того, в публикации для перечисления средств указаны реквизиты криптокошелька. Однако российские органы власти не проводят сборы в форме криптовалюты. Аналогичные реквизиты криптокошелька ранее приводил в своем сборе украинский ведущий и общественный деятель Сергей Притула. Сбор велся на дроны-камикадзе для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким образом средства, которые граждане перечислили бы на этот счет, с высокой вероятностью пошли бы на нужды ВСУ.

В действительности канал, который ведут от имени Павленко, — фейковый и представляет собой копию ее официального ресурса. Подлинные страницы мэра Ялты приведены на сайте городской администрации. У фальшивого канала отличается адрес — t.me/yaninapavlenko_yalta вместо t.me/yanina_pavlenko, как у подлинной страницы мэра.

Павленко в своем официальном канале подтвердила, что канал, в котором сообщается о сборе для россиян в ОАЭ — фальшивый. «Друзья, осторожно, мошенники! В ТГ создано "зеркало" моего канала, где публикуется недостоверная информация — в частности, от моего имени ведется сбор средств», — предупредила глава города. Она также призвала граждан не переводить деньги по указанным реквизитам и доверять информации, опубликованной исключительно на ее официальных страницах. Предупреждение также разместила на своей официальной странице во «ВКонтакте» администрация Ялты.

Утверждения о том, что глава Ялты якобы запустила сбор для застрявших в ОАЭ россиян, не распространились в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

