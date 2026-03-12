Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 12 марта 2026Из жизни

Семерых человек насмерть завалило мусором

В Индонезии семь человек погибли под горой мусора
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

В городе Бекаси, Индонезия, сход «лавины» с огромной горы мусора на свалке погубил семерых человек. Об этом сообщает Associated Press.

Сильный ночной дождь вызвал обрушение мусора на полигоне Бантарагебанг. Из-под завалов достали двух водителей мусоровоза, трех работников полигона и двух продавцов из киосков, расположенных неподалеку. Их завалило мусором насмерть. Шестерым людям, находившимся во время катастрофы рядом с полигоном, удалось спастись.

Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари отметил, что ливни продолжатся, поэтому на свалке нужно быть предельно осторожными.

Материалы по теме:
Зерна катастрофы. Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
Зерна катастрофы.Глобальное потепление угрожает существованию кофе. Что будут пить по утрам миллионы людей?
26 января 2022
Американский город уходит под землю: почему в этом виноваты его жители?
Американский город уходит под землю:почему в этом виноваты его жители?
11 июня 2021

Мусорный полигон Бантарагебанг — это крупнейший в Индонезии открытый полигон. Он занимает более 110 гектаров на окраине Джакарты и ежедневно принимает от 6,5 до 8,5 тысячи тонн отходов из столицы. Полигон критически перегружен, что приводит к регулярным сходам мусора. Власти считают ситуацию следствием провальной системы утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что в штате Айова, США, 74-летнего мужчины не стало внутри силоса для хранения зерна. Он случайно упал в бункер, и его засыпало зерном насмерть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Всему есть предел». Конфликт Киева и Будапешта достиг нового уровня. Орбан заявил об угрозах детям и внукам со стороны Украины

    В Кремле назвали условие для избежания блокировки Telegram

    Названы недостатки китайского кроссовера Jaecoo

    Семерых человек насмерть завалило мусором

    Женщинам раскрыли неочевидный способ усилить удовольствие от мастурбации

    GAC предложит россиянам новый компактный кроссовер

    Попытку Белого дома оправдать провал ударов по Ирану раскрыли

    Названы регионы с самым высоким риском затоплений из-за паводков

    Жители Черноморского побережья сняли на видео разрушающийся метеорит

    Рита Ора прикрыла голую грудь праздничными колпаками на съемках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok