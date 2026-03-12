Семерых человек насмерть завалило мусором

В Индонезии семь человек погибли под горой мусора

В городе Бекаси, Индонезия, сход «лавины» с огромной горы мусора на свалке погубил семерых человек. Об этом сообщает Associated Press.

Сильный ночной дождь вызвал обрушение мусора на полигоне Бантарагебанг. Из-под завалов достали двух водителей мусоровоза, трех работников полигона и двух продавцов из киосков, расположенных неподалеку. Их завалило мусором насмерть. Шестерым людям, находившимся во время катастрофы рядом с полигоном, удалось спастись.

Представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Абдул Мухари отметил, что ливни продолжатся, поэтому на свалке нужно быть предельно осторожными.

Мусорный полигон Бантарагебанг — это крупнейший в Индонезии открытый полигон. Он занимает более 110 гектаров на окраине Джакарты и ежедневно принимает от 6,5 до 8,5 тысячи тонн отходов из столицы. Полигон критически перегружен, что приводит к регулярным сходам мусора. Власти считают ситуацию следствием провальной системы утилизации отходов.

Ранее сообщалось, что в штате Айова, США, 74-летнего мужчины не стало внутри силоса для хранения зерна. Он случайно упал в бункер, и его засыпало зерном насмерть.

