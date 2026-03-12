Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:43, 12 марта 2026Культура

Славу призвали обратиться к наркологу после скандального концерта

Психиатр Шуров призвал певицу Славу обратиться к наркологу
Ольга Коровина
Слава

Слава. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Психиатр и нарколог Василий Шуров призвал певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обратиться к специалисту. Его слова передает Пятый канал.

Шуров заявил, что артистке «давно пора к наркологу». В то же время он предположил, что пьяные выходки Славы и ее выпады в сторону Ларисы Долиной могут быть частью пиара.

Психиатр отметил, что певица обладает истерическими и нарциссическими чертами личности, с чем могут быть связаны ее угрозы покончить с собой. Он также пошутил, что у Славы может быть «синдром дефицита алкоголя».

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.

После неудачного выступления Слава опубликовала в своих соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии. По словам артистки, концертный директор настоял, чтобы она выступила, хотя она не могла встать с постели и ничего не соображала из-за таблеток. Певица также сообщила, что хочет покончить с собой после позора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok