Славу призвали обратиться к наркологу после скандального концерта

Психиатр Шуров призвал певицу Славу обратиться к наркологу

Психиатр и нарколог Василий Шуров призвал певицу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обратиться к специалисту. Его слова передает Пятый канал.

Шуров заявил, что артистке «давно пора к наркологу». В то же время он предположил, что пьяные выходки Славы и ее выпады в сторону Ларисы Долиной могут быть частью пиара.

Психиатр отметил, что певица обладает истерическими и нарциссическими чертами личности, с чем могут быть связаны ее угрозы покончить с собой. Он также пошутил, что у Славы может быть «синдром дефицита алкоголя».

Ранее зрители концерта Славы в Пензе пожаловались, что певица вышла на сцену в пьяном виде и еле стояла на ногах. Скандал продолжился за кулисами и попал на видео, опубликованное в местных пабликах. На нем певица обвиняет пензенцев в том, что они сорвали концерт, и обещает вернуть деньги за билеты.

После неудачного выступления Слава опубликовала в своих соцсетях видео, на котором в слезах рассказала о плохом самочувствии. По словам артистки, концертный директор настоял, чтобы она выступила, хотя она не могла встать с постели и ничего не соображала из-за таблеток. Певица также сообщила, что хочет покончить с собой после позора.