06:50, 12 марта 2026

США дали совет по поводу России из-за конфликта в Иране

Профессор Диесен: США стоит обратиться к России для разрешения кризиса в Иране
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия может повлиять на ход конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен на YouTube-канале Эндрю Наполитано, посоветовав США обратиться по этому поводу к Москве.

«Со временем преимущество будет все больше смещаться в пользу Ирана. Поэтому, учитывая, что Трамп хочет положить этому конец, у него не осталось путей назад. Здесь было бы разумно обратиться к России», — сказал эксперт.

Впрочем, полагает он, РФ не станет давить на Тегеран, чтобы поскорее добиться прекращения огня, поскольку заинтересована в долгосрочном прекращении войны.

«Как и иранцы, они не хотят просто заключить прекращение огня, а затем позволить США и Израилю вернуться через полгода и начать новую войну», — пояснил Диесен.

