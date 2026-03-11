Раскрыт способ Украины получить больше козырей для давления на Россию

Харди: Вкладом в войну с Ираном Украина хочет показать козыри для давления на РФ

Попыткой внести свой вклад в войну с Ираном Украина хочет показать, что имеет больше козырей для давления на Россию. Об этом заявил заместитель директора российской программы Фонда защиты демократий (FDD) Джон Харди, сообщает The Hill.

«Возможно, способность Украины внести свой вклад в противодействие шахидам в Персидском заливе найдет отклик у [президента США] Трампа. Как бы показать им, что у Украины действительно есть больше козырей для давления на Россию», — сказал он.

Тем не менее Харди усомнился, что подход Трампа к украинскому конфликту фундаментально изменится. Он также отметил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, вероятно, все еще будут настаивать на заключении сделки, которая «вращается вокруг Украины, своего рода территориальных уступок». По его словам, они видят в этом ключ к разблокированию соглашения.

Ранее стало известно, что Киев может столкнуться с нехваткой «самого ценного оружия» — американских ракет Patriot. Уточняется, что запасы этого вооружения истощаются из-за военной операции Соединенных Штатов в Иране.

2 марта президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с ближневосточными лидерами и обсудил конфликт США и Израиля с Ираном. В частности, российский лидер поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом Аль-Саудом, президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом ибн Хамадом Аль-Тани.