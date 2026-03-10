Реклама

23:48, 10 марта 2026

В США указали на ухудшение положения Украины на фоне конфликта в Иране

Bloomberg: Украина испытает дефицит ракет для Patriot из-за конфликта в Иране
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jens Buttner / Reuters

Киев может столкнуться с нехваткой «самого ценного оружия» — американских ракет Patriot, запасы которых истощаются из-за военной операции Соединенных Штатов в Иране. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным аналитиков, с начала конфликта Иран запустил более 2100 ударных беспилотников и не менее 688 баллистических ракет. В связи с этим американцы и их ближайшие союзники выпустили более 1000 перехватчиков PAC-3 (Patriot Advanced Capability-3 — прим. «Ленты.ру»), а это дало новую нагрузку на мировые поставки данного вида оружия.

Для украинского президента Владимира Зеленского это означает, что его союзники, включая США, могут усилить контроль над собственными ракетами, пишет издание.

3 марта Владимир Зеленский заявлял, что Киев готов предоставить дроны-перехватчики странам Ближнего Востока, однако в обмен он попросил предоставить ракеты PAC-3, предназначенные для систем Patriot. Между тем, по словам политика, Украина может поделиться опытом, но не оружием.

