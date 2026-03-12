Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:18, 12 марта 2026Культура

Стала известна причина смерти легенды российского цирка Гнеушева

Режиссер Гнеушев умер из-за сердечной недостаточности после воспаления легких
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный режиссер и легенда российского цирка Валентин Гнеушев ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Причины кончины стали известны mk.ru.

По информации источника, режиссера нашла дочь Ирина Захарова в его собственной квартире. Известно, что режиссер несколько дней не выходил на связь. Как уточнила Захарова, смерть наступила в результате сердечной недостаточности на фоне недавнего воспаления легких. Тогда он был госпитализирован в клинику, но на выходе из лечебного учреждения упал, повредив руку.

Гнеушев долгое время занимал пост главного режиссера Московского цирка на Цветном бульваре, а в 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств России. Всего он поставил более 30 цирковых номеров, которые были удостоены международных наград и премий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пока идет хайп». Украина захотела участвовать в конфликте на Ближнем Востоке. Почему ее опыт не нужен США?

    Российские Х-35 назвали «ракетами с интеллектом»

    Раскрыта судьба не нашедшего покупателей особняка Лободы в России

    Следователи раскрыли детали произошедшей с детьми в Звенигороде трагедии

    Студент спасся от леопарда и забил его насмерть камнями

    МИД Ирана заявил о «начале конца» ООН

    Мать четырех детей поехала в Турцию ради операции по подтяжке груди и не выжила

    В «Ахмате» рассказали об отборе военных для участия в операции «Поток»

    В сети обругали обнаженную фотосессию Кайли Дженнер для Vanity Fair

    На Украине захотели заблокировать все соцсети и назвали их абсолютным злом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok