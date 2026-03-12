Стала известна причина смерти легенды российского цирка Гнеушева

Режиссер Гнеушев умер из-за сердечной недостаточности после воспаления легких

Известный режиссер и легенда российского цирка Валентин Гнеушев ушел из жизни из-за проблем с сердцем. Причины кончины стали известны mk.ru.

По информации источника, режиссера нашла дочь Ирина Захарова в его собственной квартире. Известно, что режиссер несколько дней не выходил на связь. Как уточнила Захарова, смерть наступила в результате сердечной недостаточности на фоне недавнего воспаления легких. Тогда он был госпитализирован в клинику, но на выходе из лечебного учреждения упал, повредив руку.

Гнеушев долгое время занимал пост главного режиссера Московского цирка на Цветном бульваре, а в 1997 году получил звание заслуженного деятеля искусств России. Всего он поставил более 30 цирковых номеров, которые были удостоены международных наград и премий.