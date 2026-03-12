Стало известно о невыполненном Шоном Пенном обещании помочь ВСУ

THR: Актер Шон Пенн так и не переплавил «Оскары» на пули для ВСУ

Американский актер Шон Пенн так и не переплавил в пули свои статуэтки «Оскар» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно The Hollywood Reporter (THR).

Пенн дважды получал премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль»: в 2004 году («Таинственная река») и 2009-м («Харви Милк»). Как отмечает издание, в 2022 году актер угрожал расплавить статуэтки, если Американская киноакадемия не позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому произнести речь на церемонии вручения наград. Как уточнял сам Пенн, награду «можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских».

«Академия отказала, но Пенн так и не расплавил статуэтки», — сказано в публикации. Отмечается, что в 2026 году артист вновь номинирован на «Оскар» — за лучшую роль второго плана в фильме «Битва за битвой».

Известно, что в ноябре 2022 года Пенн в третий раз с начала спецоперации посетил Киев и привез Зеленскому «Оскар», который, по словам знаменитости, пробудет в стране до окончания СВО. По данным THR, актер передал статуэтку, полученную им за роль в «Таинственной реке».