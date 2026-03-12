Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 12 марта 2026Россия

Стало известно о планах оборонявшего 68 дней позиции российского бойца вернуться на СВО

РИА Новости: Оборонявший 68 дней позиции боец Ярашев захотел вернуться на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оборонявший 68 дней позиции российский боец Сергей Ярашев после лечения в госпитале захотел вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. О его намерении рассказала мать Татьяна Ярашева, передает РИА Новости.

По словам россиянки, военнослужащий планирует провести отпуск в Самаре с семьей, а затем вернуться в свою часть в зоне СВО и служить оператором беспилотных летательных аппаратов.

«Он вернется обратно воевать, такое решение принял. Хочет в свою часть, заниматься беспилотниками, он знает и умеет, как управлять», — сказала Ярашева.

Ранее сообщалось, что 21-летний боец в одиночку 68 дней оборонял позиции в районе населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СК назвали заказчиков теракта в «Крокусе»

    ВСУ вновь атаковали одну из самых мощных в мире газокомпрессорных станций на юге России

    Одного из ключевых партнеров России накрыл топливный кризис

    Пожар на могилах участников СВО произошел в российском городе

    Обнародованы подробности подготовки к теракту в «Крокус Сити Холле»

    Раскрыты итоги четырех дней поисков пропавших в Звенигороде детей

    Стало известно о планах оборонявшего 68 дней позиции российского бойца вернуться на СВО

    Военный оценил силы поддерживающих Иран сторон

    Ситуация на российском рынке труда изменилась

    Опустившие головы во время приговора фигуранты дела о теракте в «Крокусе» попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok