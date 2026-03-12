Стало известно о планах оборонявшего 68 дней позиции российского бойца вернуться на СВО

РИА Новости: Оборонявший 68 дней позиции боец Ярашев захотел вернуться на СВО

Оборонявший 68 дней позиции российский боец Сергей Ярашев после лечения в госпитале захотел вернуться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. О его намерении рассказала мать Татьяна Ярашева, передает РИА Новости.

По словам россиянки, военнослужащий планирует провести отпуск в Самаре с семьей, а затем вернуться в свою часть в зоне СВО и служить оператором беспилотных летательных аппаратов.

«Он вернется обратно воевать, такое решение принял. Хочет в свою часть, заниматься беспилотниками, он знает и умеет, как управлять», — сказала Ярашева.

Ранее сообщалось, что 21-летний боец в одиночку 68 дней оборонял позиции в районе населенного пункта Гришино в Донецкой народной республике (ДНР). Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.