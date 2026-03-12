Стало известно о полученных новым верховным лидером Ирана травмах в первый день атак США

CNN: Хаменеи получил переломы стопы и рваные раны лица в первый день атак США

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил о травмах, которые получил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первый день бомбардировок Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля.

Телеканал утверждает, что 56-летний Хаменеи получил перелом стопы, а также синяк под левым глазом и порезы на лице.

До этого в Иране отметили, что Моджтаба Хаменеи получил легкие ранения, но продолжает работать.

Ранее в Иране опровергли слова президента США Дональда Трампа о подготовке в Тегеране покушений на него.

В свою очередь Трамп, отказался отвечать на вопросы прессы, может ли он объявить о завершении операции против Ирана при нынешнем верховном лидере Республики.