Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 12 марта 2026Мир

Стало известно о полученных новым верховным лидером Ирана травмах в первый день атак США

CNN: Хаменеи получил переломы стопы и рваные раны лица в первый день атак США
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Majid Khahi / Reuters

Американский телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил о травмах, которые получил новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в первый день бомбардировок Соединенных Штатов Америки (США) и Израиля.

Телеканал утверждает, что 56-летний Хаменеи получил перелом стопы, а также синяк под левым глазом и порезы на лице.

До этого в Иране отметили, что Моджтаба Хаменеи получил легкие ранения, но продолжает работать.

Ранее в Иране опровергли слова президента США Дональда Трампа о подготовке в Тегеране покушений на него.

В свою очередь Трамп, отказался отвечать на вопросы прессы, может ли он объявить о завершении операции против Ирана при нынешнем верховном лидере Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о дружбе с Путиным

    Женщина пожаловалась на боли во время секса и нашла смертельно опасный предмет внутри себя

    Бойцы ВСУ массово дезертировали из учебного центра на западе Украины

    В МИД назвали число латиноамериканских наемников в ВСУ

    В Ираке атаковали два танкера

    Серийного поджигателя поймали в российском регионе

    В США раскрыли многомиллиардные расходы на войну с Ираном

    США решились на экстренную меру из-за нефтяного кризиса

    Огненный шар появился в небе над российским регионом во время атаки ВСУ и попал на видео

    ВС России оставили без связи части ВСУ под Харьковом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok