21:22, 11 марта 2026Мир

Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

Трамп отказался отвечать на вопрос о конце военной операции в Иране
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос представителей СМИ, может ли он объявить о завершении операции против Ирана при нынешнем верховном лидере Исламской Республики. Глава Белого дома выступил с рядом заявлений перед журналистами, пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос», — резко ответил глава Белого дома.

До этого Трамп заявлял, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Ранее иранский аналитик Сейед Хошешм заявил, что Тегеран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. По его словам, никаких сообщений о прекращении огня не поступало.

Однако до этого Дональд Трамп сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.

