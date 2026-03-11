Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

Трамп отказался отвечать на вопрос о конце военной операции в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос представителей СМИ, может ли он объявить о завершении операции против Ирана при нынешнем верховном лидере Исламской Республики. Глава Белого дома выступил с рядом заявлений перед журналистами, пишет РИА Новости.

«Я не собираюсь отвечать на этот вопрос», — резко ответил глава Белого дома.

До этого Трамп заявлял, что разочарован избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Ранее иранский аналитик Сейед Хошешм заявил, что Тегеран готов продолжать бороться ради достижения долгосрочного сдерживания США. По его словам, никаких сообщений о прекращении огня не поступало.

Однако до этого Дональд Трамп сообщил, что война с Ираном завершится скоро, так как в стране практически не осталось целей для поражения. Глава Белого дома добавил, что операцию США можно будет завершить тогда, когда он сам этого захочет.