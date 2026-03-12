Реклама

Силовые структуры
10:32, 12 марта 2026Силовые структуры

Стало известно о суициде пережившего теракт в «Крокус Сити Холле»

Адвокат Готье: Мужчина, раненный в «Крокус Сити Холле», покончил с собой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Мужчина, переживший теракт в концертном зале «Крокус Сити холл», покончил с собой. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье.

По его словам, мужчина был ранен во время нападения, долго и тяжело лечился, но не оправился от пережитого и наложил на себя руки.

Другой потерпевший столкнулся с проблемами в психике и мучился от нарушений сна. До сих пор не менее 100 пострадавших от теракта проходят реабилитацию у психологов, многим свидетелям жестокого преступления требуется специализированная помощь, отметил юрист.

Выступивший на суде эксперт-психолог сообщила, что у потерпевших наблюдается тревожно-депрессивное расстройство, но по закону оно не является вредом здоровью.

2-й Западный окружной военный суд 12 марта огласит приговор фигурантам уголовного дела о теракте в «Крокусе Сити Холле». По делу проходит 19 человек. Обвинение просит назначить 15 из них пожизненное лишение свободы, еще четверым — от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

