Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Суд вынесет приговор фигурантам дела о теракте в «Крокусе» 12 марта

Второй западный окружной военный суд вынесет приговор фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 12 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

По его словам, суд назначил оглашение приговора на эту дату.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье составляет шесть миллиардов рублей.

Крупнейший теракт в истории современной России произошел в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года — в день выступления рок-группы «Пикник». Перед концертом четверо вооруженных людей ворвались в зал и открыли стрельбу, подожгли здание, а затем скрылись.

По делу проходит 19 человек.