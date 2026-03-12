Стоимость авиабилета из Шри-Ланки поднялась до 800 тысяч рублей

ТАСС: Россияне смогут улететь из Шри-Ланки за 800 тысяч рублей

Стоимость авиабилета из Шри-Ланки в другие страны поднялась до 800 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал российский турист Федор Передерин.

Изначально путешественник должен был вылетать с острова до Дубая, а уже оттуда — до Москвы, но первый рейс отменили. Тогда турист начал искать прямой билет до российской столицы. Он отметил, что соотечественники сейчас могут улететь, рейсы есть, но сумма за авиабилет дошла до 800 тысяч рублей. По его словам, цена на прямые перелеты с острова росла ежедневно на 20 тысяч рублей. Кроме того, она могла измениться прямо в момент бронирования.

В итоге Передерин рассказал, что смог построить сложный маршрут, чтобы добраться до родины. Сначала он вылетит в Бангкок (Таиланд), из него отправится в китайский Куньмин, а затем в Пекин. После этого турист воспользуется рейсом до Владивостока, и только оттуда через всю Россию полетит до Москвы.

«Труднее всего пришлось туристам с детьми. <...> Когда в семье четыре, а то и больше человек, то тут и нужного количества билетов часто нет, и стоимость выходит огромная», — заключил российский турист.

Ранее соотечественники на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей. Среди них были дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

