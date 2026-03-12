Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:32, 12 марта 2026Путешествия

Стоимость авиабилета из Шри-Ланки поднялась до 800 тысяч рублей

ТАСС: Россияне смогут улететь из Шри-Ланки за 800 тысяч рублей
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Tanya Keisha / Shutterstock / Fotodom  

Стоимость авиабилета из Шри-Ланки в другие страны поднялась до 800 тысяч рублей. Об этом ТАСС рассказал российский турист Федор Передерин.

Изначально путешественник должен был вылетать с острова до Дубая, а уже оттуда — до Москвы, но первый рейс отменили. Тогда турист начал искать прямой билет до российской столицы. Он отметил, что соотечественники сейчас могут улететь, рейсы есть, но сумма за авиабилет дошла до 800 тысяч рублей. По его словам, цена на прямые перелеты с острова росла ежедневно на 20 тысяч рублей. Кроме того, она могла измениться прямо в момент бронирования.

Материалы по теме:
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
Почему Иран бомбит ОАЭ и что уже разрушено в Дубае: от штаб-квартиры ЦРУ до торговых центров
1 марта 2026
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
«Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?
1 марта 2026

В итоге Передерин рассказал, что смог построить сложный маршрут, чтобы добраться до родины. Сначала он вылетит в Бангкок (Таиланд), из него отправится в китайский Куньмин, а затем в Пекин. После этого турист воспользуется рейсом до Владивостока, и только оттуда через всю Россию полетит до Москвы.

«Труднее всего пришлось туристам с детьми. <...> Когда в семье четыре, а то и больше человек, то тут и нужного количества билетов часто нет, и стоимость выходит огромная», — заключил российский турист.

Ранее соотечественники на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей. Среди них были дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массовой погоне самолетов США и Канады за российскими бомбардировщиками

    В России ответили на слова Зеленского о компромиссах

    Раскрыты планы Трампа по прекращению иранского конфликта

    Врачи под Москвой спасли мужчину после жесткого падения

    Блогерш высмеяли в сети за посты о безопасной жизни в Дубае на фоне атак Ирана

    Досмотр сериала без партнера прировняли к измене

    В России обвалились цены на некоторые модели Honda

    Россиянка выжила после нападения зарезавшего мужа убийцы

    В командовании ВСУ рассказали о неостановимых стадах «Гераней»

    Жители российского города пожаловались на вонь от фекальной реки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok