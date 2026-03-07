Реклама

11:05, 7 марта 2026

Российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей

ТАСС: У застрявших на Шри-Ланке россиян истекает срок виз и страховки
Мария Винар

Фото: Akila Jayawardena / Reuters

Российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно обращению, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке у путешественников истекает срок медицинской страховки, а также виз и разрешенного пребывания в стране. Они просят создать единый механизм для организации вывоза, поскольку среди застрявших на Шри-Ланке туристов имеются уязвимые категории, а именно — дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. Особенно отмечаются в этом списке российские граждане, у которых заканчиваются жизненно необходимые лекарственные препараты.

В разговоре с агентством туристка Надежда Сафьян пояснила, что в настоящий момент при посадке на рейсы авиакомпаний ОАЭ приоритет получают резиденты Дубая. Коллективное обращение путешественников, застрявших на Шри-Ланке, планируется направить в том числе в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что россияне застряли на Мальдивах из-за билетов за 300 тысяч рублей.

