10:33, 6 марта 2026Путешествия

Судьбу застрявших на Мальдивах россиян описали фразой «мы, челядь, не можем вылететь»

Около 300 россиян застряли на Мале и жалуются на билеты за 300 тысяч рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: TravnikovStudio / Shutterstock / Fotodom

Один из застрявших на мальдивском острове Мале россиян описал судьбу соотечественников фразой «мы, челядь, прослойка нижнего класса бедности, не можем вылететь». Его слова приводит Telegram-канал «Крыша Турдома».

Уточняется, что около 300 россиян находятся на Мале. Они создали общий чат, чтобы делиться советами и информацией. Один из участников пожаловался, что туристы, которые могут позволить себе билет в одну сторону за 300 тысяч рублей, действительно улетели.

«Ну а мы, так называемая челядь, прослойка нижнего класса бедности, не можем вылететь, потому что "небо открыто, решайте сами"», — заявил он.

Некоторые из россиян пытаются выбраться с Мальдив с пересадками через Китай, Шри-Ланку, Казахстан. Дорога занимает до нескольких дней и обходится дорого. Другие же просят о помощи, чтобы иметь возможность покинуть курортную страну по адекватной цене.

Ранее авиакомпания Emirates отказалась пустить россиян на рейс с острова Мале в Дубай из-за гражданства — якобы на борт они берут лишь граждан ОАЭ. Представители перевозчика не стали давать разъяснений относительно судьбы клиентов, не являющихся резидентами ОАЭ.

