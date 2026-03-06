Судьбу застрявших на Мальдивах россиян описали фразой «мы, челядь, не можем вылететь»

Около 300 россиян застряли на Мале и жалуются на билеты за 300 тысяч рублей

Один из застрявших на мальдивском острове Мале россиян описал судьбу соотечественников фразой «мы, челядь, прослойка нижнего класса бедности, не можем вылететь». Его слова приводит Telegram-канал «Крыша Турдома».

Уточняется, что около 300 россиян находятся на Мале. Они создали общий чат, чтобы делиться советами и информацией. Один из участников пожаловался, что туристы, которые могут позволить себе билет в одну сторону за 300 тысяч рублей, действительно улетели.

«Ну а мы, так называемая челядь, прослойка нижнего класса бедности, не можем вылететь, потому что "небо открыто, решайте сами"», — заявил он.

Некоторые из россиян пытаются выбраться с Мальдив с пересадками через Китай, Шри-Ланку, Казахстан. Дорога занимает до нескольких дней и обходится дорого. Другие же просят о помощи, чтобы иметь возможность покинуть курортную страну по адекватной цене.

Ранее авиакомпания Emirates отказалась пустить россиян на рейс с острова Мале в Дубай из-за гражданства — якобы на борт они берут лишь граждан ОАЭ. Представители перевозчика не стали давать разъяснений относительно судьбы клиентов, не являющихся резидентами ОАЭ.