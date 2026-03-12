Реклама

19:19, 12 марта 2026

Страна ЕС резко ответила на угрозы Трампа

Глава МИД Альбарес: Испания не боится угроз Трампа о разрыве торговых связей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Испания не боится угроз президента США Дональда Трампа о возможном разрыве торговых связей между странами. Об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в интервью TVE.

«Мы ничего не боимся. США было бы бессмысленно предпринимать какие-либо действия против Испании, учитывая, что торговля — это вопрос, решаемый из Брюсселя, и потому что нет никаких оснований для его оправдания. Это был бы перевернутый мир, мир абсолютного хаоса и беспорядка», — подчеркнул дипломат.

Альбарес отметил, что Испания является свободной и суверенной страной, которая принимает решения на «суверенной основе». Он напомнил, что у США находятся две базы на территории королевства, которые «находятся под испанским суверенитетом, но предназначены для совместного использования».

Ранее Трамп снова пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Американский лидер обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО, после того как тот запретил США использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану.

