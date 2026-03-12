Странное устройство в старом школьном туалете удивило пользователей сети

Пользователь Reddit с ником BeneficialCow9971 выложил на портале фотографию необычного устройства, обнаруженного им в туалете старой школы в Канаде. Он попросил других посетителей определить, что это такое.

Верная догадка была сделана практически сразу — многие пользователи опознали в этом агрегате электрический сжигатель для предметов женской гигиены. По их словам, раньше они достаточно часто встречались в Великобритании и государствах, тесно связанных с ней исторически. Их и до сих пор можно увидеть в некоторых из них, например в Канаде и Индии.

«В 1980-х годах в моей начальной школе был установлен такой же. Он был настолько шумным, что никто им не пользовался», — вспомнил один из комментаторов. «Мне кажется, от этого еще и отвратительно воняло», — предположил другой. «Да, в 1970-х в моей школе в Австралии они были. Я до сих пор помню этот смрад», — подтвердил третий.

Ранее странная находка под дубом встревожила пользователей сети. Вещь, по форме напоминающая небольшую статуэтку, была закопана на глубине около четверти метра.