11:32, 12 марта 2026Ценности

Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда

Актриса Ходченкова оконфузилась на премьере фильма из-за разреза на платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Российская актриса Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда. Об этом пишет KP.RU.

43-летняя артистка посетила премьеру фильма «Жемчуг», которая состоялась в московском кинотеатре «Октябрь». Так, знаменитость надела для выхода в свет черное платье с вырезом на спине и высоким разрезом на юбке. При этом в качестве украшений она выбрала длинные бриллиантовые серьги, массивное кольцо и браслеты.

Однако когда Ходченкова вышла к журналистам, изделие неожиданно порвалось по шву и превратилось в платье с длинным шлейфом. Корреспондент издания отметил, что звезда не растерялась и продолжила позировать фотографам.

В ноябре прошлого года Ходченкова высказалась об отношении к старению.

