Светлана Ходченкова высказалась об отношении к возрасту

Актриса Светлана Ходченкова заявила, что легко относится к возрасту

Российская актриса Светлана Ходченкова высказалась об отношении к старению. Интервью с ней появилось на «Кино Mail».

Журналисты поинтересовались у 42-летней знаменитости, не пугают ли ее роли женщин старшего возраста и соответствующий грим. В свою очередь, актриса заявила, что ее не страшит подобная работа, а интересует.

«Страх в том, чтобы увидеть себя в зеркале с морщинами? Нет, я в этом плане достаточно легко к возрасту отношусь, поэтому у меня нет таких предубеждений», — заявила звезда.

В сентябре Светлана Ходченкова в микрошортах снялась у пилона в откровенной позе.