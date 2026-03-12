Трамп высказался об Иране фразой «Прекрасная работа, взрывать корабли»

Трамп об операции в Иране: Прекрасная работа, взрывать корабли, правда?

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Хеброне, Кентукки, заявил, что Штаты уничтожили десятки военно-морских кораблей. Трансляцию вел CNBC на YouTube.

«Мы уничтожили 58 военно-морских кораблей. Их флот — скажем так. А еще мы уничтожили минные заградители — корабли, которые устанавливают мины. Они ставят мины в воду ночью. Прекрасная работа, взрывать корабли, правда?».

Политик подчеркнул, что таких было ликвидировано 31 единица.

Ранее иранские ракеты прорвались сквозь залп зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и поразили базу Военно-морских сил (ВМС) США в ОАЭ.