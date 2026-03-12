Прорыв иранских ракет сквозь залп ЗРК Patriot в ОАЭ сняли на видео

Иранские ракеты прорвались сквозь залп зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и поразили базу Военно-морских сил (ВМС) США в ОАЭ. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Кадры разместили китайские рабочие. Уточняется, что было выпущено шесть перехватчиков Patriot, однако иранцы успешно поразили цель.
Ранее подземные тоннели с вооружением в Иране попали на видео. Внутри — беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины, говорится в публикации.
До этого профессор международного права Рейн Мюллерсон рассказал, что конфликт в Иране не будет краткосрочным, он может продлиться до конца лета.