Прорыв иранских ракет сквозь залп ЗРК Patriot в ОАЭ сняли на видео

Иранские ракеты прорвались сквозь залп ЗРК Patriot и поразили базу ВМС США в ОАЭ

Иранские ракеты прорвались сквозь залп зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и поразили базу Военно-морских сил (ВМС) США в ОАЭ. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадры разместили китайские рабочие. Уточняется, что было выпущено шесть перехватчиков Patriot, однако иранцы успешно поразили цель.

Ранее подземные тоннели с вооружением в Иране попали на видео. Внутри — беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины, говорится в публикации.

До этого профессор международного права Рейн Мюллерсон рассказал, что конфликт в Иране не будет краткосрочным, он может продлиться до конца лета.