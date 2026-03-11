Реклама

Забитые ракетами и минами подземные тоннели в Иране попали на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Подземные тоннели с вооружением в Иране попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Внутри — беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины, говорится в публикации.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что Израиль может ударить по Ирану ядерным оружием уже в скором времени. Он полагает, что Тель-Авив может прибегнуть к этому варианту без одобрения США и Вашингтону не следует «обманывать себя» в этом вопросе.

До этого профессор международного права Рейн Мюллерсон рассказал, что конфликт в Иране не будет краткосрочным, он может продлиться до конца лета.

