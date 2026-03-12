Реклама

Трамп заметил упавшую в обморок во время его речи женщину и велел включить музыку

Александра Синицына
Президент США Дональд Трамп, вычтупая на митинге в штате Кентукки, заметил, что во время его речи одной из стоявших за его спиной женщин стало плохо. Она упала в обморок, уточняет The Daily Beast.

Потерявшая сознание женщиа начала испытывать недомогание, когда с момента начала выступления американского лидера не прошло и 30 минут. Она стала бледной, оперлась на ограждение, а затем упала. В это время Трамп гневно критиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.

Когда толпа начала звать на помощь, глава Белого дома спросил, есть ли на мероприятии врач. Он также призвал медиков не торопиться. В момент, когда женщине начали оказывать первую помощь, Трамп предложил людям послушать Ave Maria в исполнении оперного певца Лучано Паваротти.

