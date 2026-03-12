ТСЖ в России предсказали проблемы из-за одной вещи

Экономист Шедько: Перенос оплаты ЖКУ с 10 на 15 число вызовет задержки платежей

Перенос крайнего срока оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10-го на 15-е число сам по себе не меняет порядок начисления пеней, однако сдвигает дату начала их исчисления. Это может вызвать проблемы у некоторых управляющих компаний (УК), ресурсоснабжающих организаций и Товариществ собственников жилья (ТСЖ), сообщил «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Он напомнил, что с 1 марта 2026 года в России перенесен крайний срок оплаты ЖКУ с 10 на 15 число месяца. Для УК нововведение может оказаться чувствительным, особенно если у них ограничены финансовые резервы, объяснил специалист.

Чтобы не столкнуться с проблемами, участникам рынка необходимо перестроить графики взаиморасчетов, поскольку теперь деньги, которые поступали до 10-го числа и использовались для расчетов за электроэнергию, воду, топливо, оплаты подрядчиков и зарплат, теперь будут приходить на пять дней позже. Адаптироваться к новым условиям лучше заранее: пересмотреть кассовые графики, согласовать сроки расчетов с ключевыми поставщиками, оптимизировать внутренние платежей и вовремя сообщать гражданам о новой дате оплаты.

При этом экономист считает, что сама по себе новация способна положительно повлиять на платежную дисциплину, поскольку срок переносится ближе к датам получения доходов россиянами. Это делает расчеты более удобными для домохозяйств и повышает предсказуемость платежей.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что изменения в сроке оплаты ЖКУ особенно важны для пенсионеров, поскольку большинство из них получает пенсии в период с 10 по 15 число. Новые сроки позволят пожилым гражданам без спешки проверить квитанции и внести плату.