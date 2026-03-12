Укушенный палец российского полицейского оценили в полмиллиона рублей

Российский полицейский потребовал с задержанной 500 тысяч руб. за укус

Полицейский обратился в Колпинский суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании 500 тысяч рублей с жительницы Северной столицы Анны Самсоновой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как следует из иска, в такую сумму офицер Тимур Урбонас оценил свой палец, пострадавший при задержании Самсоновой. Полицейский пытался вытащить наркотик изо рта Анны, но та помешала и укусила его за указательный палец. Силовик написал в своем иске, что испытал моральные и нравственные страдания в связи с глубокими переживаниями за свою честь как сотрудника внутренних дел.

В итоге Самсонову признали виновной как в торговле наркотиками, так и в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, ей дали 6 лет и 2 месяца лишения свободы. Полицейский просит удовлетворить его иск, как сказано, «в целях восстановления и поддержания авторитета МВД России в глазах общественности».

