Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:35, 12 марта 2026Силовые структуры

Укушенный палец российского полицейского оценили в полмиллиона рублей

Российский полицейский потребовал с задержанной 500 тысяч руб. за укус
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgenii Panov / Shutterstock / Fotodom

Полицейский обратился в Колпинский суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании 500 тысяч рублей с жительницы Северной столицы Анны Самсоновой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Как следует из иска, в такую сумму офицер Тимур Урбонас оценил свой палец, пострадавший при задержании Самсоновой. Полицейский пытался вытащить наркотик изо рта Анны, но та помешала и укусила его за указательный палец. Силовик написал в своем иске, что испытал моральные и нравственные страдания в связи с глубокими переживаниями за свою честь как сотрудника внутренних дел.

В итоге Самсонову признали виновной как в торговле наркотиками, так и в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, ей дали 6 лет и 2 месяца лишения свободы. Полицейский просит удовлетворить его иск, как сказано, «в целях восстановления и поддержания авторитета МВД России в глазах общественности».

Ранее сообщалось, что в Москве осудят мужчину за нападение и оскорбление сотрудников ДПС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы потребуем репарации». Вышло первое обращение нового лидера Ирана. Аятолла заявил о мести и раскрыл тактику в Ормузском проливе

    Названы способы защититься от мошенников при покупке недвижимости

    Уехавший из России блогер-иноагент не захотел плохо говорить о Собчак

    Главком НАТО испугался России

    В Турции произошло землетрясение

    Названы недорогие для путешествий страны Европы

    Лиза Ринна раздобыла редчайшую вещь для неожиданной цели

    Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире остановила добычу на Ближнем Востоке

    Президент освободил от должности первого замминистра внутренних дел России

    Стала известна сумма премиальных для российских паралимпийцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok