21:34, 12 марта 2026

В МИД России оценили найденный ЕС вариант кредита Киеву

Захарова заявила, что кредит Киеву отразится на налогоплательщиках в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложенный Европейским союзом (ЕС) вариант предоставления кредита Киеву в обход Венгрии и Словакии, заявила РИА Новости, что условия лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков в ЕС.

«Условия по таким займам будут еще менее комфортными как для Киева, так и для еэсовцев и лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков», — отметила она.

Захарова добавила, что, по сообщениям западных СМИ, из-за отсутствия продвижения в вопросе выделения Украине общеевропейского кредита рассматривается вариант оказания помощи Киеву отдельными странами ЕС на двусторонней основе. По ее словам, в таком подходе нет ничего нового.

Ранее представитель МИД заявила, что Киев пытается получить у стран Запада ядерную составляющую. «Мы видим, как буквально "выцыганивает" киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает», — отметила дипломат.

