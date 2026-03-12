Захарова заявила, что кредит Киеву отразится на налогоплательщиках в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предложенный Европейским союзом (ЕС) вариант предоставления кредита Киеву в обход Венгрии и Словакии, заявила РИА Новости, что условия лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков в ЕС.

«Условия по таким займам будут еще менее комфортными как для Киева, так и для еэсовцев и лягут тяжелым бременем на плечи простых налогоплательщиков», — отметила она.

Захарова добавила, что, по сообщениям западных СМИ, из-за отсутствия продвижения в вопросе выделения Украине общеевропейского кредита рассматривается вариант оказания помощи Киеву отдельными странами ЕС на двусторонней основе. По ее словам, в таком подходе нет ничего нового.

Ранее представитель МИД заявила, что Киев пытается получить у стран Запада ядерную составляющую. «Мы видим, как буквально "выцыганивает" киевский режим эту самую ядерную составляющую, которой, судя по всему, ну так не хватает», — отметила дипломат.